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10 случаев, когда Федерер отыгрывал матч-бол и побеждал. ВИДЕО
В карьере швейцарца хватает драматичных побед
YouTube-канал kingoftennis представил 10 матчей, в которых 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер побеждал, уходя с матч-бола.
Федерер дважды в карьере отыгрывал семь матч-болов в победном матче – в 2003 году в Цинциннати в поединке со Скоттом Дрейпером и в 2020-м в триллере с Теннисом Сандгреном на Australian Open.
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