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10 случаев, когда Федерер отыгрывал матч-бол и побеждал. ВИДЕО

Теннис
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В карьере швейцарца хватает драматичных побед

10 случаев, когда Федерер отыгрывал матч-бол и побеждал. ВИДЕО

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YouTube-канал kingoftennis представил 10 матчей, в которых 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер побеждал, уходя с матч-бола.

Федерер дважды в карьере отыгрывал семь матч-болов в победном матче – в 2003 году в Цинциннати в поединке со Скоттом Дрейпером и в 2020-м в триллере с Теннисом Сандгреном на Australian Open.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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