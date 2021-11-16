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Медведев обыграл Зверева в матче групового этапа Итогового чемпионата АТР

Теннис
(1 голосов)

Соревнования завершатся 21 ноября

Медведев обыграл Зверева в матче групового этапа Итогового чемпионата АТР

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу на Итоговом чемпионате ATP – 2021 в Турине (Италия).

В матче второго тура группового этапа Медведев в двух сетах обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева.

Итоговый чемпионат АТР

Даниил Медведев - Александра Зверев 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)

Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.

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В статье: Александр Зверев Даниил Медведев
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