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Стаховский уверенно справился с Новаком и вышел во второй круг соревнований в По

Теннис
(1 голосов)

Украинец не испытал трудностей

Стаховский уверенно справился с Новаком и вышел во второй круг соревнований в По

Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) легко справился с австрийцем Дэннисом Новаком (№118 ATP) на старте челленджера ATP во французском По.

Матч 1 час 9 минут. За это время Стаховский совершил 1 подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл 8/8 геймов на своей подаче.

Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Стивен Диас – Дэн Аддед.

По, Франция. Первый круг

Сергей Стаховский – Дэннис Новак – 6:3, 6:1

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В статье: Сергей Стаховский
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