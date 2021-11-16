Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стаховский уверенно справился с Новаком и вышел во второй круг соревнований в По
Украинец не испытал трудностей
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) легко справился с австрийцем Дэннисом Новаком (№118 ATP) на старте челленджера ATP во французском По.
Матч 1 час 9 минут. За это время Стаховский совершил 1 подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл 8/8 геймов на своей подаче.
Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Стивен Диас – Дэн Аддед.
По, Франция. Первый круг
Сергей Стаховский – Дэннис Новак – 6:3, 6:1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?
- Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию
- Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко
- Итоговый турнир 2021. Соболенко побеждает Швёнтек, Саккари уступает Бадосе
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...