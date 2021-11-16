Стаховский уверенно справился с Новаком и вышел во второй круг соревнований в По

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) легко справился с австрийцем Дэннисом Новаком (№118 ATP) на старте челленджера ATP во французском По.

Матч 1 час 9 минут. За это время Стаховский совершил 1 подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл 8/8 геймов на своей подаче.

Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Стивен Диас – Дэн Аддед.

По, Франция. Первый круг

Сергей Стаховский – Дэннис Новак – 6:3, 6:1