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НХЛ. Виннипег огорчил Эдмонтон, Вашингтону проиграл Анахайму

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Виннипег огорчил Эдмонтон, Вашингтону проиграл Анахайму

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Флорида – Айлендерс – 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Рейнджерс – Монреаль – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Филадельфия – Калгари – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Питтсбург – Баффало – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Торонто – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Миннесота – Сан-Хосе – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Сент-Луис – Аризона – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Виннипег – Эдмонтон – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Даллас – Детройт – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Анахайм – Вашингтон – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Вегас – Каролина – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
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