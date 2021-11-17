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НХЛ. Виннипег огорчил Эдмонтон, Вашингтону проиграл Анахайму
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Флорида – Айлендерс – 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
Рейнджерс – Монреаль – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Филадельфия – Калгари – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Питтсбург – Баффало – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Торонто – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Миннесота – Сан-Хосе – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Сент-Луис – Аризона – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Виннипег – Эдмонтон – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Даллас – Детройт – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Анахайм – Вашингтон – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Вегас – Каролина – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
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