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Синнер разгромной победой дебютировал на Итоговом турнире
Итальянец сходу включился в борьбу за полуфинал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Янник Синнер, заменивший на Итоговом турнире АТР в Турине травмированного Маттео Берреттини, в матче второго тура группового этапа за 1 час и 28 минут разгромил Хуберта Хуркача (6:2, 6:2).
Синнер реализовал 4 из 6 брейк-поинтов, отыграл 5 шансов поляка на брейк, подал 5 эйсов, выиграл 74% очков с первого мяча, а также сделал 17 виннерсов и совершил 11 невынужденных ошибок.
За путевку в полуфинал домашнего ATP Finals Синнер 18 ноября поспорит со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, который после вчерашней победы над Александром Зверевым досрочно вышел из Красной группы.
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