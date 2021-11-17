Синнер разгромной победой дебютировал на Итоговом турнире

Янник Синнер, заменивший на Итоговом турнире АТР в Турине травмированного Маттео Берреттини, в матче второго тура группового этапа за 1 час и 28 минут разгромил Хуберта Хуркача (6:2, 6:2).

Синнер реализовал 4 из 6 брейк-поинтов, отыграл 5 шансов поляка на брейк, подал 5 эйсов, выиграл 74% очков с первого мяча, а также сделал 17 виннерсов и совершил 11 невынужденных ошибок.

За путевку в полуфинал домашнего ATP Finals Синнер 18 ноября поспорит со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, который после вчерашней победы над Александром Зверевым досрочно вышел из Красной группы.