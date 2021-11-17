  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Норвегия объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвегия объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

Теннис
(1 голосов)

Победить будет сложно

Норвегия объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Норвегии по теннису в состав на матч с Украиной за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022 включил восьмую ракетку мира Каспера Рууда.

Вместе с дебютантом Итогового турнира с Украиной 26-27 ноября в Осло сыграют №339 рейтинга АТР Виктор Дурасович, а также Лукас Хеллум Лиллеенген (№1289), Андрея Петрович (№1822) и Херман Хойераала (без рейтинга).

Ранее капитан сборной Украины Андрей Медведев объявил свой выбор на матч с Норвегией. В заявку команды вошли Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталий Сачко и Алексей Крутых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Дэвиса Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...