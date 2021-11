Норвегия объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

Капитан сборной Норвегии по теннису в состав на матч с Украиной за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022 включил восьмую ракетку мира Каспера Рууда.

Вместе с дебютантом Итогового турнира с Украиной 26-27 ноября в Осло сыграют №339 рейтинга АТР Виктор Дурасович, а также Лукас Хеллум Лиллеенген (№1289), Андрея Петрович (№1822) и Херман Хойераала (без рейтинга).

