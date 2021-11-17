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Норвегия объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины
Победить будет сложно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Норвегии по теннису в состав на матч с Украиной за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022 включил восьмую ракетку мира Каспера Рууда.
Вместе с дебютантом Итогового турнира с Украиной 26-27 ноября в Осло сыграют №339 рейтинга АТР Виктор Дурасович, а также Лукас Хеллум Лиллеенген (№1289), Андрея Петрович (№1822) и Херман Хойераала (без рейтинга).
Top 10 talent on show ????— Davis Cup (@DavisCup) November 16, 2021
World No.8 @CasperRuud98 will hope to guide Norway to glory ???? Ukraine
Find out about the November #DavisCup Knock-outs ⏬
Ранее капитан сборной Украины Андрей Медведев объявил свой выбор на матч с Норвегией. В заявку команды вошли Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталий Сачко и Алексей Крутых.
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