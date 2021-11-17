  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер не вернется на корт раньше лета 2022 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер не вернется на корт раньше лета 2022 года

Теннис
(1 голосов)

Легендарный швейцарец озвучил ориентировочную дату своего камбэка

Федерер не вернется на корт раньше лета 2022 года

Новина українською

Роджер Федерер сообщил, что после трех операций на колене его возвращение на корт не состоится в первой половине следующего сезона.

"Я смогу начать медленно бегать в январе и вернуться к тренировкам на корте в ​​марте или апреле.

Мне нужно набраться терпения и дать колену время на заживление. Следующие несколько месяцев будут определяющими. Думаю, я начну выступать летом 2022 года", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Федерер досрочно завершил сезон после поражения в трех сетах от Хуберта Хуркача в четвертьфинале Уимблдона.

В актуальном рейтинге АТР 40-летний швейцарец занимает 16-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...