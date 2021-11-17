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Федерер не вернется на корт раньше лета 2022 года
Легендарный швейцарец озвучил ориентировочную дату своего камбэка
Роджер Федерер сообщил, что после трех операций на колене его возвращение на корт не состоится в первой половине следующего сезона.
"Я смогу начать медленно бегать в январе и вернуться к тренировкам на корте в марте или апреле.
Мне нужно набраться терпения и дать колену время на заживление. Следующие несколько месяцев будут определяющими. Думаю, я начну выступать летом 2022 года", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
Федерер досрочно завершил сезон после поражения в трех сетах от Хуберта Хуркача в четвертьфинале Уимблдона.
В актуальном рейтинге АТР 40-летний швейцарец занимает 16-е место.
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