Федерер не вернется на корт раньше лета 2022 года

Роджер Федерер сообщил, что после трех операций на колене его возвращение на корт не состоится в первой половине следующего сезона.

"Я смогу начать медленно бегать в январе и вернуться к тренировкам на корте в ​​марте или апреле.

Мне нужно набраться терпения и дать колену время на заживление. Следующие несколько месяцев будут определяющими. Думаю, я начну выступать летом 2022 года", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Федерер досрочно завершил сезон после поражения в трех сетах от Хуберта Хуркача в четвертьфинале Уимблдона.

В актуальном рейтинге АТР 40-летний швейцарец занимает 16-е место.