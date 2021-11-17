Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк поделилась откровенными снимками с отдыха на Сейшелах. ФОТО
Теннисистка активно проводит отпуск
фото - rolandgarros.com
Вторая ракетка Украины Марта Костюк в Instagram показала, как провела отпуск на Сейшельских острова.
«В этом суть воспоминаний; их нельзя забыть. Сейшельские острова», - написала Костюк.
Марта Костюк в 2021 году дебютировала в топ-50 рейтинга WTA и впервые в карьере сыграла в четвертом раунде на турнире Большого шлема.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Петраков перенял хорошее и отсек плохое. Но победа Украины не только тренерская, но и игроков
- Петраков: Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар
- Украина - в плей-офф отбора ЧМ, молодежь и юноши тоже порадовали. Главные новости за 16 ноября
- Медведев победил Хуркача на старте Итогового турнира АТР
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...