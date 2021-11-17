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Костюк поделилась откровенными снимками с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Теннис
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Теннисистка активно проводит отпуск

Костюк поделилась откровенными снимками с отдыха на Сейшелах. ФОТО

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в Instagram показала, как провела отпуск на Сейшельских острова.

«В этом суть воспоминаний; их нельзя забыть. Сейшельские острова», - написала Костюк.

Марта Костюк в 2021 году дебютировала в топ-50 рейтинга WTA и впервые в карьере сыграла в четвертом раунде на турнире Большого шлема.

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В статье: теннис Марта Костюк
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