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Циципас может сняться с Итогового турнира

Теннис
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Еще одна замена в Турине?

Циципас может сняться с Итогового турнира

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас из-за проблем с локтем может досрочно покинуть Итоговый турнир АТР, сообщает греческий журналист Танос Статопоулос.

Сегодня грек в 22:00 по киевскому времени в матче второго тура группового этапа должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

В Турине Циципас стартовал с поражения от Андрея Рублева (4:6, 4:6), чем минимизировал свои шансы на выход в полуфинал.

Накануне с Итогового турнира АТР снялся Маттео Берреттини, а заменивший его Янник Синнер в первом матче разгромил Хуберта Хуркача (6:2, 6:2).

В случае подтверждения информации об отказе Стефаноса Циципаса вместо грека борьбу на ATP Finals продолжит Кэмерон Норри.

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В статье: Стефанос Циципас Итоговый чемпионат АТР
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