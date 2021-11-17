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Циципас может сняться с Итогового турнира
Еще одна замена в Турине?
фото - flashscore.com.ua
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас из-за проблем с локтем может досрочно покинуть Итоговый турнир АТР, сообщает греческий журналист Танос Статопоулос.
Сегодня грек в 22:00 по киевскому времени в матче второго тура группового этапа должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом.
В Турине Циципас стартовал с поражения от Андрея Рублева (4:6, 4:6), чем минимизировал свои шансы на выход в полуфинал.
Накануне с Итогового турнира АТР снялся Маттео Берреттини, а заменивший его Янник Синнер в первом матче разгромил Хуберта Хуркача (6:2, 6:2).
В случае подтверждения информации об отказе Стефаноса Циципаса вместо грека борьбу на ATP Finals продолжит Кэмерон Норри.
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