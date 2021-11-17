Циципас может сняться с Итогового турнира

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас из-за проблем с локтем может досрочно покинуть Итоговый турнир АТР, сообщает греческий журналист Танос Статопоулос.

Сегодня грек в 22:00 по киевскому времени в матче второго тура группового этапа должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

В Турине Циципас стартовал с поражения от Андрея Рублева (4:6, 4:6), чем минимизировал свои шансы на выход в полуфинал.

Накануне с Итогового турнира АТР снялся Маттео Берреттини, а заменивший его Янник Синнер в первом матче разгромил Хуберта Хуркача (6:2, 6:2).

В случае подтверждения информации об отказе Стефаноса Циципаса вместо грека борьбу на ATP Finals продолжит Кэмерон Норри.