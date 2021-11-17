  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович подарил кепку юному болельщику
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович подарил кепку юному болельщику

Теннис
(1 голосов)

Новак одержал победу в матче с Рублевым

Джокович подарил кепку юному болельщику

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подарил юному болельщику кепку после победы в матче с россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

Победа над Рублёвым позволила Новаку досрочно выйти в полуфинал турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...