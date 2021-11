Джокович подарил кепку юному болельщику

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подарил юному болельщику кепку после победы в матче с россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

Победа над Рублёвым позволила Новаку досрочно выйти в полуфинал турнира.

Not a bad gift from the World No. 1 ????@DjokerNole #NittoATPFinals pic.twitter.com/cw01AgAp9v