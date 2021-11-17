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Джокович подарил кепку юному болельщику
Новак одержал победу в матче с Рублевым
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович подарил юному болельщику кепку после победы в матче с россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.
Победа над Рублёвым позволила Новаку досрочно выйти в полуфинал турнира.
Not a bad gift from the World No. 1 ????@DjokerNole #NittoATPFinals pic.twitter.com/cw01AgAp9v— ATP Tour (@atptour) November 17, 2021
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