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Наоми Осака начала сотрудничество с Victoria’s Secret
Таннисистка заявила, что даное соглашение стало гордостью для нее
фото - flashscore.com.ua
Чемпионка четырёх турниров "Большого шлема" японка Наоми Осака объявила о начале сотрудничества с крупнейшим мировым брендом женского нижнего белья Victoria’s Secret.
"Рада наконец-то поделиться тем, что я присоединилась к коллективу Victoria’s Secret. Очень рада и горжусь тем, что буду сотрудничать с невероятной группой женщин. В детстве никогда бы не подумала, что такое возможно. Не могу дождаться момента, когда покажу вам, ребята, то, что мы будем делать с VS", — прокомментировала новость Осака.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции в сентябре Осака расплакалась и объявила о паузе в карьере, однако не уточнила, сколько она продлится.
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