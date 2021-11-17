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Джокович отреагировал на решение Федерера пропустить Australian Open
Новак назвал своего конкурента иконой спорта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на решение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Федерер планирует вернуться в тур летом.
"Это икона спорта, люди по всему миру любят наблюдать его игру. Роджер очень важен для нашего спорта. Надеюсь, что мы увидим его игру. Не знаю его точную травму. Федерер много привнёс в этот спорт", — передаёт слова Джоковича корреспондент "Чемпионата" Арина Лаврова.
Ранее Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) со счётом 6:3, 6:2
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