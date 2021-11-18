Рууд открыл счет победам на Итоговом турнире

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд в матче второго тура группового этапа ATP Finals в Турине в волевом стиле переиграл Кэмерона Норри (1:6, 6:3, 6:4), который заменил травмированного Стефаноса Циципаса.

После провального старта Рууд в двух следующих сетах выиграл 30 из 34 очков на первом мячей и реализовал 2 из 4 брейк-поинтов.

За путевку в полуфинал Итогового турнира норвежец поспорит 19 ноября в матче с Андреем Рублевым.