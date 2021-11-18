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Зверев пробился в полуфинал Итогового турнира
Немец вышел из группы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира Александр Зверев в заключительном матче группового этапа ATP Finals в Турине обыграл Хуберта Хуркача (6:2, 6:4) и вышел в полуфинал.
Олимпийский чемпион Токио реализовал 3 из 7 брейк-поинтов, подал 11 эйсов, выиграл 86% очков с первого мяча и сделал 22 виннерса при всего 8 невынужденных ошибках.
Third semi-final at the #NittoATPFinals for @AlexZverev!— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2021
The 2018 champion advances to the last four with a 6-2 6-4 victory over Hurkacz in Torino pic.twitter.com/MylMVVv4Ak
Зверев стал третьим полуфиналистом Итогового турнира после Новака Джоковича и Даниила Медведева.
Именно с Джоковичем Зверев сыграет в полуфинале. Соперником же Медведева станет победитель матча между Андреем Рублевым и Каспером Руудом.
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