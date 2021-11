Зверев пробился в полуфинал Итогового турнира

Третья ракетка мира Александр Зверев в заключительном матче группового этапа ATP Finals в Турине обыграл Хуберта Хуркача (6:2, 6:4) и вышел в полуфинал.

Олимпийский чемпион Токио реализовал 3 из 7 брейк-поинтов, подал 11 эйсов, выиграл 86% очков с первого мяча и сделал 22 виннерса при всего 8 невынужденных ошибках.

Third semi-final at the #NittoATPFinals for @AlexZverev!



The 2018 champion advances to the last four with a 6-2 6-4 victory over Hurkacz in Torino pic.twitter.com/MylMVVv4Ak