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Зверев пробился в полуфинал Итогового турнира

Теннис
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Немец вышел из группы

Зверев пробился в полуфинал Итогового турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Третья ракетка мира Александр Зверев в заключительном матче группового этапа ATP Finals в Турине обыграл Хуберта Хуркача (6:2, 6:4) и вышел в полуфинал.

Олимпийский чемпион Токио реализовал 3 из 7 брейк-поинтов, подал 11 эйсов, выиграл 86% очков с первого мяча и сделал 22 виннерса при всего 8 невынужденных ошибках.

Зверев стал третьим полуфиналистом Итогового турнира после Новака Джоковича и Даниила Медведева.

Именно с Джоковичем Зверев сыграет в полуфинале. Соперником же Медведева станет победитель матча между Андреем Рублевым и Каспером Руудом.

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В статье: Александр Зверев Итоговый чемпионат АТР Хуберт Хуркач
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