Федерер вернется на корт не раньше апреля 2022 года

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер поделился планами восстановления от травмы, из-за которой он был вынужден досрочно завершить сезон ещё в середине лета.

"Я смогу вернуться к пробежкам в январе, а вот работу на корте планирую начать не ранее апреля.

С нетерпением жду своего возвращения к официальным играм — ориентируюсь на лето 2022 года. В данный момент мне необходимо терпение и осторожность. Я уже давно не играл, поэтому рисковать ни к чему", — цитирует Федерера Tennis World USA.