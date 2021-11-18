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Федерер вернется на корт не раньше апреля 2022 года

Теннис
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Теннисист восстанавливается от травмы

Федерер вернется на корт не раньше апреля 2022 года

Getty Images

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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер поделился планами восстановления от травмы, из-за которой он был вынужден досрочно завершить сезон ещё в середине лета.

"Я смогу вернуться к пробежкам в январе, а вот работу на корте планирую начать не ранее апреля.

С нетерпением жду своего возвращения к официальным играм — ориентируюсь на лето 2022 года. В данный момент мне необходимо терпение и осторожность. Я уже давно не играл, поэтому рисковать ни к чему", — цитирует Федерера Tennis World USA.

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В статье: Роджер Федерер
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