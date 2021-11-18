Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 27 лет в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу 3 победителя турнира
Финал соревнований запланирован на 21 ноября
Впервые с 1994 года в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу три теннисиста, которые раньше уже побеждали на турнире. Это стало известно после того, как немец Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в группе и вышел в полуфинал. Ранее выход в полуфинал досрочно обеспечили себе лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович и вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
Зверев выиграл Итоговый турнир в 2018 году, Медведев — в 2020-м, Джокович — в 2008-м и с 2012-го по 2015-й.
Последний подобный случай был в 1994 году, когда в числе полуфиналистов Итогового чемпионата ATP были Андре Агасси, Борис Беккер и Пит Сампрас.
Популярное сейчас
- Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами отбора на ЧМ-2023
- "Если бы мой гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Что Роналду сказал футболисту сборной Сербии
- "На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной
- Костюк поделилась откровенными снимками с отдыха на Сейшелах. ФОТО
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО