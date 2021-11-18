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Впервые за 27 лет в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу 3 победителя турнира

Теннис
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Финал соревнований запланирован на 21 ноября

Впервые за 27 лет в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу 3 победителя турнира

Новина українською

Впервые с 1994 года в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу три теннисиста, которые раньше уже побеждали на турнире. Это стало известно после того, как немец Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в группе и вышел в полуфинал. Ранее выход в полуфинал досрочно обеспечили себе лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович и вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Зверев выиграл Итоговый турнир в 2018 году, Медведев — в 2020-м, Джокович — в 2008-м и с 2012-го по 2015-й.

Последний подобный случай был в 1994 году, когда в числе полуфиналистов Итогового чемпионата ATP были Андре Агасси, Борис Беккер и Пит Сампрас.

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В статье: Новак Джокович Итоговый чемпионат АТР
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