Впервые за 27 лет в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу 3 победителя турнира

Впервые с 1994 года в полуфинал Итогового чемпионата ATP вышли сразу три теннисиста, которые раньше уже побеждали на турнире. Это стало известно после того, как немец Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в группе и вышел в полуфинал. Ранее выход в полуфинал досрочно обеспечили себе лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович и вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Зверев выиграл Итоговый турнир в 2018 году, Медведев — в 2020-м, Джокович — в 2008-м и с 2012-го по 2015-й.

Последний подобный случай был в 1994 году, когда в числе полуфиналистов Итогового чемпионата ATP были Андре Агасси, Борис Беккер и Пит Сампрас.