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Циципас: Не так ожидал закончить этот сезон

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Теннисист снялся с Итогового чемпионата АТР

Циципас: Не так ожидал закончить этот сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который из-за травмы снялся с Итогового чемпионата ATP, выступил с заявлением.

"Не так ожидал закончить этот сезон. Трудно осмыслить это. Это тот турнир, который я очень ждал в этом году.

Хотел бы посвятить пост всем прекрасным моментам, которые были у меня на корте в этом году. Благодарю всех за упорный труд, прогресс, преданность, веру и смелость в 2021 году. Нет места негативу, и абсолютно нет причин испытывать какие-либо сожаления, печаль или тревогу. Моё здоровье и благополучие — это самое главное, и так будет всегда.

Хотел бы лично поблагодарить каждого болельщика за верность в этом моём каждодневном пути. Поклонники — это семья.

Тренеры, агенты, инструкторы, физиотерапевты, менеджеры, партнёры, организации, благотворительные организации, коллеги — спасибо, что вы ежедневно заставляете меня становиться лучше. Вы одинаково дороги мне.

Не могу дождаться, когда снова вернусь на корт", — написал Циципас на своей странице в "Инстаграме".

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В статье: Стефанос Циципас
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