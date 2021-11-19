Медведев драматично обыграл Синнера на Итоговом турнире АТР

Матч Даниила Медведева и Янника Синнера после победы Александра Зверева над Хубертом Хуркачем (6:2, 6:4) уже не имел турнирного значения – россиянин в любом случае оставался первым в группе, а итальянец потерял шансы на выход в полуфинал.

Медведев и Синнер провели на корте максимальные три сета – 6:0, 6:7, 7:6 в пользу второй ракетки мира.

В решающей партии итальянец вел 4:2, а на тайбрейке упустил два матч-бола.

Медведев на пути к третьей победе в Турине подал 18 эйсов, выиграл 76% очков с первого мяча, реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, сделал 33 виннерса при 34 невынужденных ошибках.

Даниил Медведев в полуфинале Итогового турнира сыграет с Андреем Рублевым или Каспером Руудом.