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Серена Уильямс провела свой худший сезон за последние 15 лет
Она финишировала на 41-м месте
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс заняла 41-е место в рейтинге WTA по итогам сезона. Это худший результат Уильямс-младшей с 2006 года, когда она закончила год на 95-м месте в мировой классификации.
Напомним, в конце августа 2021 года Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира, отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.
Серена Уильямс 7 раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, 3 — "Ролан Гаррос", 7 — Уимблдон, 6 — US Open.
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