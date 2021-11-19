Турнир в Гамбурге пройдет в комбинированном формате

Соревнования Hamburg European Open в 2022 году пройдут в комбинированном формате — мужской и женский розыгрыши турнира будут идти параллельно, на одной неделе. Об этом сообщил Михал Самульски на своей официальной странице в "твиттере". В таком формате соревнования состоятся впервые с 1978 года.

"Я очень рада, что нам удалось добиться этого решения. Для меня это мечта, ставшая реальностью! Считаю, что комбинированный турнир является лучшим предложением для любителей тенниса", — сказала директор турнира Сандра Райхель.

В 2021 году турниры прошли в июле с разницей в неделю.