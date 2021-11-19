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Турнир в Гамбурге пройдет в комбинированном формате

Теннис
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Это произойдет впервые за 45 лет

Турнир в Гамбурге пройдет в комбинированном формате

Новина українською

Соревнования Hamburg European Open в 2022 году пройдут в комбинированном формате — мужской и женский розыгрыши турнира будут идти параллельно, на одной неделе. Об этом сообщил Михал Самульски на своей официальной странице в "твиттере". В таком формате соревнования состоятся впервые с 1978 года.

"Я очень рада, что нам удалось добиться этого решения. Для меня это мечта, ставшая реальностью! Считаю, что комбинированный турнир является лучшим предложением для любителей тенниса", — сказала директор турнира Сандра Райхель.

В 2021 году турниры прошли в июле с разницей в неделю.

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В статье: теннис
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