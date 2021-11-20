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Джокович прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира

Теннис
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Серб настроен решительно

Джокович прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового турнира 2021 года. Его слова цитирует АТР:

"Пытался не думать о полуфинале. Непросто выходить на корт, когда знаешь, что уже квалифицировался, знаешь своего оппонента и время вашего матча. Однако я решил действовать профессионально и уважать своего соперника и зрителей, желающих увидеть матч. Я сыграл в полную силу.

Теперь я доволен своей игрой. Мне кажется, она становится лучше с каждым матчем. Это особенно хорошо перед важными поединками.

Что касается встречи со Зверевым, то у него одна из лучших подач в Туре, так что будет непросто. Здесь быстрые корты, и многое будет зависеть от того, как хорошо я буду подавать и принимать. Мне кажется, в этом году мы играли уже четыре раза, и каждый матч был сложным физически и психологически" – сказал он.

Напомним, что полуфинальный матч Джокович - Зверев состоится сегодня, 20 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Новак Джокович
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