Энди Маррей: Моя игра оставляла желать лучшего

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал завершившийся сезон и поделился планами на подготовку к следующему. Его слова цитирует SkySports:

"Моя игра в тех турнирах, где я участвовал, оставляла желать лучшего. Нет сомнения, что я могу играть лучше, но даже сейчас я всегда был очень конкурентоспособным. Это должно внушать оптимизм. Думаю, что за межсезонье я улучшу свою игру. Я хорошо знаю, над чем нужно работать – нужно только убедиться, что у нас с моей командой есть план, чтобы к началу января эти улучшения уже состоялись.

Благо, я смог сыграть несколько турниров подряд. Бывали какие-то мелкие проблемы, но ничего такого, что мешало мне в матчах. Очевидно, что в следующем сезоне я не хочу играть каждую неделю. В идеале мне бы хотелось выигрывать на нескольких турнирах как минимум 3-5 матчей, поэтому я воспользуюсь временем для небольшого отдыха и работы как над игрой, так и над физическим состоянием. Я много отыграл в этом году, мне нужно восстановиться. Сейчас чувствую небольшую усталость и нуждаюсь в перерыве. Лучше я использую это время, чтобы побыть дома с семьей, отдыхая и готовясь в Новом году" – сказал он.