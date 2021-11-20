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Медведев – первый финалист Итогового турнира
Действующий чемпион сразится за титул
Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) вышел в финал Итогового турнира 2021. В матче 1/2 финала соревнований он одолел представителя Норвегии Каспера Рууда (АТР №8). Счет поединка 2-0 (6-4; 6-2) в пользу триумфатора.
Статистика матча:
Отметим, что Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлом году в решающем матче за главный титул он одолел австрийца Доминика Тима (4-6; 7-6; 6-4).
Второй полуфинальный поединок дня состоится в 22:00 по киевскому времени. В нем путевку в финал разыграют первая ракетка мира Новак Джокович и немец Александр Зверев (АТР №3).
Напомним, что ранее Новак Джокович
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