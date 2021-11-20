Медведев – первый финалист Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) вышел в финал Итогового турнира 2021. В матче 1/2 финала соревнований он одолел представителя Норвегии Каспера Рууда (АТР №8). Счет поединка 2-0 (6-4; 6-2) в пользу триумфатора.

Статистика матча:

Отметим, что Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлом году в решающем матче за главный титул он одолел австрийца Доминика Тима (4-6; 7-6; 6-4).

Второй полуфинальный поединок дня состоится в 22:00 по киевскому времени. В нем путевку в финал разыграют первая ракетка мира Новак Джокович и немец Александр Зверев (АТР №3).