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Медведев – первый финалист Итогового турнира

Теннис
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Действующий чемпион сразится за титул

Медведев – первый финалист Итогового турнира

UA-Футбол
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Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №2) вышел в финал Итогового турнира 2021. В матче 1/2 финала соревнований он одолел представителя Норвегии Каспера Рууда (АТР №8). Счет поединка 2-0 (6-4; 6-2) в пользу триумфатора.

Статистика матча:

Медведев – первый финалист Итогового турнира - изображение 1

Отметим, что Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлом году в решающем матче за главный титул он одолел австрийца Доминика Тима (4-6; 7-6; 6-4).

Второй полуфинальный поединок дня состоится в 22:00 по киевскому времени. В нем путевку в финал разыграют первая ракетка мира Новак Джокович и немец Александр Зверев (АТР №3).

Напомним, что ранее Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в полуфинал Итогового турнира.

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В статье: Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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