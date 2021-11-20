Бронза Свитолиной на Олимпиаде, Костюк – Мугуруса на Ролан Гаррос и другие топ-матчи украинок в сезоне

Уходящий год получился не самым урожайным для Украины в женском теннисе – единственный одиночный титул стране в сентябре в Чикаго принесла Элина Свитолина, она же отметилась исторической бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио и сыграла в четвертьфинале на US Open.

Тем не менее, UA-Футбол собрал самые памятные успехи украинских теннисисток в 2021 году.

Матч за третье место на Олимпиаде-2021: Элина Свитолина – Елена Рыбакина – 1:6, 7:6, 6:4

Олимпийские игры в Токио стали для Элины Свитолиной адским испытанием на выносливость и психологическую устойчивость – в трех первых раундах украинка провела на корте почти восемь часов, затем в полуфинале потерпела болезненное поражение от Маркеты Вондроушовой (3:6, 1:6), но в матче за бронзу проявила сумасшедшую волю к победе и принесла Украине первую в истории медаль Олимпиады.

В битве с Еленой Рыбакиной Свитолина отыгралась со счета 1:6, 1:3, а в решающей партии при счете 1:4 выдала серию из пяти выигранных геймов подряд и с седьмого матч-бола поставила точку в своем олимпийском приключении.

Ролан Гаррос, 1-й раунд: Гарбинье Мугуруса – Марта Костюк – 1:6, 4:6

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема и новоиспеченная победительница WTA Finals в Гвадалахаре Гарбинье Мугуруса до встречи с Мартой Костюк никогда не проигрывала в первом круге Открытого чемпионата Франции, но в тот день в начале лета экс-первая ракетка мира с травмированной спиной не нашла никаких аргументов против стабильной и уравновешенной игры своей 18-летней соперницы из Украины.

Костюк выиграла первый сет с двумя брейками, а во второй партии вернулась со счета 1:3 и добила Мугурусу образцовой игрой в концовке, когда в трех геймах на своей подаче позволила испанке взять лишь два очка.

Отрадно, что на крупнейшей победе в карьере Марта Костюк не остановилась и обновила личный рекорд на турнирах Большого шлема, дав бой в 1/8 финала на тот момент действующей королеве Парижа Иге Швентек.

US Open, 4-й раунд: Элина Свитолина – Симона Халеп – 6:3, 6:3

У Элины Свитолиной есть неприятная тенденция на турнирах Большого шлема – украинка на мэйджорах очень редко радует победами над статусными соперницами. Один из таких нечастых перформансов Свитолина организовала в 1/8 финала Открытого чемпионата США в матче с Симоной Халеп, отомстив румынке за предыдущие болезненные поражения на поздних стадиях Ролан Гаррос-2017 и Уимблдона-2019.

Свитолина сломила звездную румынку за счет невероятной стабильности на задней линии и качественной игры на первом мяче. Элина дважды мощно выстреливала в концовках сетов и не позволяла Халеп вернуться в игру.

Настолько убедительный теннис в матче с Симоной Халеп мгновенно возвысил Элину Свитолину до статуса одной из главных фавориток US Open, но украинка уже в следующем матче неожиданно проиграла 19-летней Лейлей Фернандес и снова покинула Шлем с пустыми руками.

Ролан Гаррос, 1-й раунд: Ангелина Калинина – Анжелик Кербер – 6:2, 6:4

Ангелина Калинина стала главным открытием года в украинском теннисе – за сезон теннисистка из Новой Каховки выиграла пять турниров ITF, впервые дошла до финала на турнире WTA 250 и вплотную подобралась к дебюту в топ-50 мирового рейтинга.

А свою самую статусную викторию Калинина отпраздновала в дебютном матче в основе Ролан Гаррос, когда не оставила никаких шансов бывшей первой ракетке мира Анжелик Кербер. Примечательно, что Ангелина в двух сетах каждый раз вела 5:0 и подавала, но позволяла немке избежать полного фиаско.

Жаль, что за столь яркой победой продолжения не последовало – во втором раунде Открытого чемпионата Франции Ангелина Калинина выиграла у Даниэль-Роуз Коллинз лишь два гейма (0:6, 2:6).

Клуж-Напока, 1/4 финала: Эмма Радукану – Марта Костюк – 2:6, 1:6

Под конец сезона Марта Костюк на турнире WTA 250 в Румынии лихо разобралась с сенсационной чемпионкой US Open Эммой Радукану и добыла свою пятую победу в карьере над теннисисткой из топ-30.

В тот день Костюк сделала пять брейков, а на своей подаче допустила лишь один брейк-поинт. Во втором сете Марта имела настолько гигантское преимущество, что Радукану смогла выиграть на приеме лишь три очка.

В Клуж-Напоке Марта Костюк остановилась в шаге от финала, проиграв в следующем матче Симоне Халеп со счетом 0:6, 1:6.

Штутгарт, 1/4 финала: Элина Свитолина – Петра Квитова – 6:7, 7:5, 6:2

Пожалуй, это был один из самых ярких камбэков в богатой карьере Элины Свитолиной, причем в апреле украинка вытащила матч из практически безнадежной ситуации не у рядовой теннисистки, а у двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой.

Свитолина после поражения в первом сете во второй партии отыгралась с 2:5 и дважды уходила с матч-бола в геймах на своей подаче. Элина на ментальном уровне сломила теннисистку из Чехии – после пяти проигранных геймов подряд в концовке второго сета Квитова в решающей партии сникла и навязать борьбу украинке не смогла.

Элина Свитолина в следующем матче в Штутгарте едва ли не обыграла первую ракетку мира Эшли Барти, когда в концовке второго сета не смогла подать на выход в финал…