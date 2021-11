Бронза Свитолиной на Олимпиаде, Костюк – Мугуруса на Ролан Гаррос и другие топ-матчи украинок в сезоне

Уходящий год получился не самым урожайным для Украины в женском теннисе – единственный одиночный титул стране в сентябре в Чикаго принесла Элина Свитолина, она же отметилась исторической бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио и сыграла в четвертьфинале на US Open.

Тем не менее, UA-Футбол собрал самые памятные успехи украинских теннисисток в 2021 году.

Олимпийские игры в Токио стали для Элины Свитолиной адским испытанием на выносливость и психологическую устойчивость – в трех первых раундах украинка провела на корте почти восемь часов, затем в полуфинале потерпела болезненное поражение от Маркеты Вондроушовой (3:6, 1:6), но в матче за бронзу проявила сумасшедшую волю к победе и принесла Украине первую в истории медаль Олимпиады.

В битве с Еленой Рыбакиной Свитолина отыгралась со счета 1:6, 1:3, а в решающей партии при счете 1:4 выдала серию из пяти выигранных геймов подряд и с седьмого матч-бола поставила точку в своем олимпийском приключении.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема и новоиспеченная победительница WTA Finals в Гвадалахаре Гарбинье Мугуруса до встречи с Мартой Костюк никогда не проигрывала в первом круге Открытого чемпионата Франции, но в тот день в начале лета экс-первая ракетка мира с травмированной спиной не нашла никаких аргументов против стабильной и уравновешенной игры своей 18-летней соперницы из Украины.

Костюк выиграла первый сет с двумя брейками, а во второй партии вернулась со счета 1:3 и добила Мугурусу образцовой игрой в концовке, когда в трех геймах на своей подаче позволила испанке взять лишь два очка.

Marta’s Moment ????



18-year-old @marta_kostyuk is round-two bound after a 6-1, 6-4 victory over former #RolandGarros champ Muguruza. pic.twitter.com/Y3RBeUAYPi