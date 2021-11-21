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Зверев победил Джоковича и стал вторым финалистом Итогового турнира

Теннис
(3 голосов)

Немец добился своего

Зверев победил Джоковича и стал вторым финалистом Итогового турнира

UA-Футбол
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Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал Итогового турнира 2021. В матче 1/2 финала соревнований он одолел серба Новака Джоковича (АТР №1). Счет встречи 2-1 (7-6; 4-6; 6-3) в пользу триумфатора поединка.

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Зверев победил Джоковича и стал вторым финалистом Итогового турнира - изображение 1

Отметим, что в финальном матче за главный титул соревнований Зверев сыграет против действующего чемпиона Итогового турнира, россиянина Даниила Медведева (АТР №2).

Немец сыграет в финале Nitto ATP Finals во второй раз (2018 год, победа в финале над Новаком Джоковичем). Счет очных встреч между финалистами турнира 6-5 в пользу российского теннисиста.

Финальный матч Итогового турнира 2021 состоится сегодня, 21 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

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В статье: Новак Джокович Александр Зверев
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