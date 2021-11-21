Новак Джокович прокомментировал свое участие на Australian Open

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович после поражения в матче 1/2 финала Итогового турнира 2021 рассказал, планирует ли выступить на Открытом чемпионате Австралии.

"Посмотрим. Все это время я не общался на эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь все стало известно, поэтому мы подождем и увидим" – сказал он.