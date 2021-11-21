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Новак Джокович прокомментировал свое участие на Australian Open
Понятно, что ничего не понятно
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович после
"Посмотрим. Все это время я не общался на эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь все стало известно, поэтому мы подождем и увидим" – сказал он.
Напомним, что ранее UA-Футбол
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