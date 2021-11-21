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Новак Джокович прокомментировал свое участие на Australian Open

Теннис
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Понятно, что ничего не понятно 

Новак Джокович прокомментировал свое участие на Australian Open

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович после поражения в матче 1/2 финала Итогового турнира 2021 рассказал, планирует ли выступить на Открытом чемпионате Австралии.

"Посмотрим. Все это время я не общался на эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь все стало известно, поэтому мы подождем и увидим" – сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол вспоминал лучшие матчи украинок в сезоне.

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В статье: Новак Джокович
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