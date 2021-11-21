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Джокович назвал причину поражения от Зверева
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фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович назвал причину
"Он один из лучших подающих в мире. Сегодня он еще раз это доказал. Несколько раз подача его действительно спасала. Я тоже неплохо подавал, у меня был только один гейм – плохой гейм в третьем сете. Я трижды ошибся с форхенда и один раз с бэкхенда, правда, с довольно легких позиций. По сути, я проиграл матч в этом гейме" – сказал он.
Напомним, ранее Джокович
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