Зверев побеждает Медведева в финале Итогового турнира 2021

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев побеждает в финальном матче Итогового турнира 2021. В решающем поединке за главный титул соревнований он переиграл экс-чемпиона Даниила Медведева (АТР №2). Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфатора матча.

Статистика поединка (источник - flashscore.ua):

После этой победы Зверев выровнял статистику очных встреч с Медведевым (6-6). Отметим, что впервые с 2005 года в финале Итогового турнира сыграли 2 игрока не старше 25 лет и впервые с 2015 года в финальном поединке сошлись два теннисиста, которые уже побеждали на этом чемпионате (в активе Медведева победа в 2020 году, Зверев торжествовал в 2018).