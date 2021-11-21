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Зверев побеждает Медведева в финале Итогового турнира 2021

Теннис
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Поздравляем немецкого побратима

Зверев побеждает Медведева в финале Итогового турнира 2021

AFP

UA-Футбол
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Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев побеждает в финальном матче Итогового турнира 2021. В решающем поединке за главный титул соревнований он переиграл экс-чемпиона Даниила Медведева (АТР №2). Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфатора матча.

Статистика поединка (источник - flashscore.ua):

Зверев побеждает Медведева в финале Итогового турнира 2021 - изображение 1

После этой победы Зверев выровнял статистику очных встреч с Медведевым (6-6). Отметим, что впервые с 2005 года в финале Итогового турнира сыграли 2 игрока не старше 25 лет и впервые с 2015 года в финальном поединке сошлись два теннисиста, которые уже побеждали на этом чемпионате (в активе Медведева победа в 2020 году, Зверев торжествовал в 2018).

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В статье: Александр Зверев Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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