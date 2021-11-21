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Зверев побеждает Медведева в финале Итогового турнира 2021
Поздравляем немецкого побратима
AFP
Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев побеждает в финальном матче Итогового турнира 2021. В решающем поединке за главный титул соревнований он переиграл экс-чемпиона Даниила Медведева (АТР №2). Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфатора матча.
Статистика поединка (источник - flashscore.ua):
После этой победы Зверев выровнял статистику очных встреч с Медведевым (6-6). Отметим, что впервые с 2005 года в финале Итогового турнира сыграли 2 игрока не старше 25 лет и впервые с 2015 года в финальном поединке сошлись два теннисиста, которые уже побеждали на этом чемпионате (в активе Медведева победа в 2020 году, Зверев торжествовал в 2018).
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