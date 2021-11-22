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Зверев бьет Медведева в финале Итогового турнира: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Обзор решающего матча ATP Finals в Турине

Зверев бьет Медведева в финале Итогового турнира: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зверев в финале Итогового турнира АТР обыграл прошлогоднего победителя Даниила Медведева (6:4, 6:4).

Олимпийский чемпион из Германии стал двукратным победителем Итогового турнира и завершил сезон в статусе самого титулованного теннисиста года.

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В статье: Александр Зверев Даниил Медведев Итоговый чемпионат АТР
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