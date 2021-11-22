Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зверев бьет Медведева в финале Итогового турнира: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор решающего матча ATP Finals в Турине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зверев в финале Итогового турнира АТР обыграл прошлогоднего победителя Даниила Медведева (6:4, 6:4).
Олимпийский чемпион из Германии стал двукратным победителем Итогового турнира и завершил сезон в статусе самого титулованного теннисиста года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ровно 30 лет назад Динамо сыграло последний матч в турнирах СССР
- 18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме
- Шевченко: Ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы
- Зверев победил Джоковича и стал вторым финалистом Итогового турнира
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...