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Циципас может лечь на операцию

Теннис
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У грека проблемы со здоровьем

Циципас может лечь на операцию

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас из-за травмы локтя может лечь на хирургический стол. Сообщается, что грек уже связался с врачом, который несколько лет назад оперировал Новака Джоковича.

Из-за проблем с локтем Циципас досрочно покинул Итоговый турнир АТР, отыграв в Турине только один матч – с россиянином Андреем Рублевым (4:6, 4:6).

Стефанос Циципас в 2021 году дошел до финала на Ролан Гаррос, а в Монте-Карло впервые в карьере выиграл Мастерсе.

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В статье: теннис Стефанос Циципас
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