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Циципас может лечь на операцию
У грека проблемы со здоровьем
фото - flashscore.com.ua
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас из-за травмы локтя может лечь на хирургический стол. Сообщается, что грек уже связался с врачом, который несколько лет назад оперировал Новака Джоковича.
"Today Team Tsitsipas reveal that Stefanos will very likely have to undergo surgery. He was visited by the same doctor who's treated Djokovic's elbow..." #tsitsipas pic.twitter.com/xD1Y4t6fli— Sunny (@SUNNY8X) November 21, 2021
Из-за проблем с локтем Циципас досрочно покинул Итоговый турнир АТР, отыграв в Турине только один матч – с россиянином Андреем Рублевым (4:6, 4:6).
Стефанос Циципас в 2021 году дошел до финала на Ролан Гаррос, а в Монте-Карло впервые в карьере выиграл Мастерсе.
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