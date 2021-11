Циципас может лечь на операцию

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас из-за травмы локтя может лечь на хирургический стол. Сообщается, что грек уже связался с врачом, который несколько лет назад оперировал Новака Джоковича.

"Today Team Tsitsipas reveal that Stefanos will very likely have to undergo surgery. He was visited by the same doctor who's treated Djokovic's elbow..." #tsitsipas pic.twitter.com/xD1Y4t6fli