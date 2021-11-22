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Стаховский поднялся на 17 позиций в рейтинге АТР

Теннис
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Обновленная ситуация в мировом рейтинге

Стаховский поднялся на 17 позиций в рейтинге АТР

Новина українською

Сергей Стаховский после выхода в полуфинал челленджера в По в рейтинге АТР совершил рывок на 17 позиций и стал 216-й ракеткой мира.

Первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на шесть строк и располагается на 163-м месте.

Также стоит отметить новый личный рекорд Виталия Сачко, который поднялся на одну позицию и стал 237-м номером рейтинга АТР.

В топ-10 одно изменение – дебютант Итогового турнира АТР Янник Синнер поднялся на 10-е место, потеснив канадца Феликса Оже-Альяссима.

Полная версия рейтинга АТР от 22 ноября 2021 года

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
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