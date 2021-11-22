Украина разделила 10-е место по количеству титулов за сезон в WTA-туре

Украинские теннисистки в 2021 году четырежды побеждали на турнирах WTA – одну победу в Чикаго в одиночном разряде одержала Элина Свитолина, дважды в паре турниры выигрывала Надежда Киченок (Санкт-Петербург и Чикаго), а Людмила Киченок победила в Ноттингеме.

По количеству титулов в сезоне Украина разделила 10-е место с Китаем, Хорватией, Эстонией, Германией и Словенией.

В топ-5 самых успешных наций года в женском теннисе вошли США (17 титулов), Чехия (14), Австралия (11), Россия (10) и Бельгия (9).

Что касается персоналий, то абсолютной рекордсменкой сезона стала чешка Барбора Крейчикова, на счету которой девять титулов – три в одиночном разряде (включая Ролан Гаррос), пять в паре и один в миксте.