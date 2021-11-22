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ATP сократит паузы для теннисистов

Теннис
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Теперь игроки не смогут выходить в туалет больше, чем на три минуты

ATP сократит паузы для теннисистов

Новина українською

Руководство ATP разослало игрокам тура новые регламенты, касающиеся продолжительности туалетных перерывов, сообщает L'Équipe со ссылкой на собственный источник.

В документе прописаны новые правила, согласно которым теннисисты могут отлучаться с корта. Со следующего сезона игрокам будет разрешено выходить в туалет лишь на три минуты (время будет отсчитываться с момента входа в туалет, а не выхода с корта). Также в случае, если теннисисту нужно будет переодеться, он получит дополнительные две минуты. Отмечается, что за весь матч соперникам разрешат выйти в уборную по одному разу и только в конце сета.

Изменения коснутся и медицинского тайм-аута. На него будет отведено три минуты, и использовать его смогут лишь раз за матч. При этом если игрок не сможет бороться без тайм-аута до смены сторон, он потеряет очки. Дата вступлений в силу данных изменений пока не определена.

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В статье: ATP
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