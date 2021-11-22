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Федерер: Кажется, я упускаю свои возможности
Но швейцарец не отчаивается
фото - flashscore.com.ua
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер выразил сожаление по поводу того, что досрочно завершил сезон ещё по итогам Уимблдона.
"Слышал, что на US Open были быстрые корты, да и на Итоговом турнире теннис далеко не медленный. Да, кажется, я упускаю свои возможности…
Впрочем, это всего лишь часть игры. У меня уже есть хорошая карьера, на протяжении которой я побеждал как на быстрых кортах, так и на медленных. Как бы то ни было, было бы круче провести прошлую неделю в Турине, а не Швейцарии", — цитирует Федерера Tennis World USA.
Напомним, Роджер Федерер досрочно закончил текущий сезон из-за очередной операции на колене — ещё в середине августа. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.
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