  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Руководство АТР будет штрафовать и отстранять игроков за фальшивые данные о вакцинации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство АТР будет штрафовать и отстранять игроков за фальшивые данные о вакцинации

Теннис
(1 голосов)

Игроков ждет серьезные денежное взыскание

Руководство АТР будет штрафовать и отстранять игроков за фальшивые данные о вакцинации

Новина українською

Руководство ATP предпринимает новые меры для наращивания числа привитых теннисистов в туре, сообщает L’Equipe.

По информации издания, ATP в недавней рассылке объявила игрокам, что будет проявлять нулевую терпимость к фальсифицированным данным о вакцинации. За подделку сертификатов игрокам будет грозить штраф в размере до $ 100 тыс. или отстранение от соревнований ATP Tour или ATP Challenger на срок до трёх лет.

Отметим, что ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2022 объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ATP-туре привита только половина теннисистов, а в WTA – 60%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АТР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...