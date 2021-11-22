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Руководство АТР будет штрафовать и отстранять игроков за фальшивые данные о вакцинации
Игроков ждет серьезные денежное взыскание
Руководство ATP предпринимает новые меры для наращивания числа привитых теннисистов в туре, сообщает L’Equipe.
По информации издания, ATP в недавней рассылке объявила игрокам, что будет проявлять нулевую терпимость к фальсифицированным данным о вакцинации. За подделку сертификатов игрокам будет грозить штраф в размере до $ 100 тыс. или отстранение от соревнований ATP Tour или ATP Challenger на срок до трёх лет.
Отметим, что ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2022 объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что в ATP-туре привита только половина теннисистов, а в WTA – 60%.
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