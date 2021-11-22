Завацкая поделилась эмоциями от Итогового турнира АТР

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в интервью Sport.ua рассказала об Итоговом турнире ATP в Турине, который и сама посетила.

"Я была на полуфиналах и на финале. Были суперкрутые матчи, невероятно рада, что там побывала.

Очень многое можно увидеть и научиться у этих игроков. Мы сидели близко к корту, и можно было увидеть, как у них работают ноги, корпус, где они стоят, как двигаются зигзагом, на мяч, от мяча. Как все это быстро происходит.

Поражена, как солидно играл Зверев и против Джоковича в полуфинале, и против Медведева в финале. Когда немец защищался, он был в ударе. Ноги и корпус работали слаженно, играл вообще без ошибок.

Создается впечатление, что у этих теннисистов нет спадов в игре. Возможно, иногда есть, но это 2-3 розыгрыша, и заметить очень трудно. А потом снова столь высокий уровень, и так продолжается весь матч. Конечно, у них есть эмоции, но уровень тенниса и уровень физической формы космический. Я раньше не видела столько матчей подряд прямо у корта, чтобы посмотреть, как они двигаются, как реагируют, что делают, когда идут вытираться полотенцем.

Шоу сделали – вау, очень классное! И это все так стимулирует, хочется там играть. Эта работа ног у игроков – невероятная. Движения корпусом и пластичность, особенно у Джоковича. Насколько они стабильно играют – фантастика. Если честно, то я даже не сравниваю с девушками, потому что это уровень космически высокий. Видно, что на этом турнире все классно играют. Зверев выиграл, потому что было заметно, насколько солидно он отыграл в тех матчах, которые я видела.

Рада, что побывала на таких соревнованиях и увидела классный теннис, классный турнир. Очень хочется играть, но пока не могу сделать так, чтобы это произошло. Но это цель, это мотивирует", – сказала Завацкая.