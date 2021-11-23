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Первая ракетка мира выходит замуж за гольфиста
Эшли Барти решилась на важный шаг
Сильнейшая теннисистка мира Эшли Барти в Instagram анонсировала свадьбу с бойфрендом – гольфистом Гарри Кассиком.
Барти и Киссик начали встречаться пять лет назад, а СМИ об их отношениях стало известно в 2017 году.
Эшли Барти третий год подряд завершает в статусе первой ракетки мира. Австралийка дважды побеждала на турнирах Большого шлема и выигрывала Итоговый турнир.
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