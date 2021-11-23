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Невероятная защита от Джоковича – лучший момент Итогового турнира АТР. ВИДЕО
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фото - flashscore.com.ua
YouTube-канал Tennis TV представил топ-10 моментов Итогового турнира АТР в Турине, победителем которого стал Александр Зверев.
Подборку возглавил Новак Джокович – первая ракетка мира в матче с Андреем Рублевым в очередной раз показал, что является безупречным мастером защиты.
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