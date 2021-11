Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Инсбрук (Австрия), где в составе сборной Сербии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса.

Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии.

