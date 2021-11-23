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Новак Джокович прибыл в Инсбрук

Теннис
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Теннисист выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса

Новак Джокович прибыл в Инсбрук

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Инсбрук (Австрия), где в составе сборной Сербии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса.

Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии.

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В статье: Новак Джокович
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