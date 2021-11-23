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Новак Джокович прибыл в Инсбрук
Теннисист выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Инсбрук (Австрия), где в составе сборной Сербии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса.
Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии.
The Serbian locker room is all set up ????????— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2021
Just waiting for a certain someone to arrive...@DjokerNole | #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/DMEP3JqH1g
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