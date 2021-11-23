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Федерер рассказал, что изменилось в теннисе

Теннис
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Роджер считает, что игроки стали более универсальные

Федерер рассказал, что изменилось в теннисе

Getty Images

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер ответил, что, по его мнению, изменилось в теннисе за последние годы.

"У многих ребят в туре сейчас очень сильные и форхенд, и бэкхенд. Если в прошлом один из ударов у них был послабее, то сейчас оба очень мощные. Теперь в этом нужно найти правильный баланс, но многие игроки вышли на очень хороший уровень. Также всё идёт к тому, что будет больше игры на задней линии, я думаю, это будущее тенниса", — приводит слова Федерера Sport.Sky.Italia.

Неделю назад швейцарец объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. При этом карьеру Федерер завершать не планирует.

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В статье: Роджер Федерер
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