Впервые с 1995 года в топ-10 ATP по итогам года вошло 8 теннисистов до 25 лет

ATP на своём сайте опубликовал список лучших теннисистов по итогам года. Впервые с 1995-го в топ-10 вошло 8 теннисистов до 25 лет. Средний возраст игроков — 25,6.

Топ-10 рейтинга ATP по итогам 2021 года:

1. Новак Джокович (Сербия) — 34

2. Даниил Медведев (Россия) — 25

3. Александр Зверев (Германия) — 24

4. Стефанос Циципас (Греция) — 23

5. Андрей Рублёв (Россия) — 24

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 35

7. Маттео Берреттини (Италия) — 25

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 22

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 24

10. Янник Синнер (Италия) — 20

Отметим, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал самым возрастным игроком в истории, завершившим сезон на первой строчке рейтинга ATP.