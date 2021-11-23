  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Впервые с 1995 года в топ-10 ATP по итогам года вошло 8 теннисистов до 25 лет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые с 1995 года в топ-10 ATP по итогам года вошло 8 теннисистов до 25 лет

Теннис
(1 голосов)

На первом месте Новак Джокович

Впервые с 1995 года в топ-10 ATP по итогам года вошло 8 теннисистов до 25 лет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ATP на своём сайте опубликовал список лучших теннисистов по итогам года. Впервые с 1995-го в топ-10 вошло 8 теннисистов до 25 лет. Средний возраст игроков — 25,6.

Топ-10 рейтинга ATP по итогам 2021 года:
1. Новак Джокович (Сербия) — 34
2. Даниил Медведев (Россия) — 25
3. Александр Зверев (Германия) — 24
4. Стефанос Циципас (Греция) — 23
5. Андрей Рублёв (Россия) — 24
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 35
7. Маттео Берреттини (Италия) — 25
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 22
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 24
10. Янник Синнер (Италия) — 20

Отметим, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал самым возрастным игроком в истории, завершившим сезон на первой строчке рейтинга ATP.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...