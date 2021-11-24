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Джокович и Барти – самые высокооплачиваемые теннисисты года

Теннис
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Первые ракетки мира на своих местах

Джокович и Барти – самые высокооплачиваемые теннисисты года

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Победитель трех из четырех турниров Большого шлема в 2021 году Новак Джокович возглавил рейтинг лучших теннисистов мира по призовым. В минувшем сезоне серб заработал на корте 9,1 миллиона долларов.

Следом за Джоковичем расположились Даниил Медведев (7,5 млн), Александр Зверев (6,4 млн), Стефанос Циципас (3,6 млн) и Андрей Рублев (3,3 млн).

У женщин впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала четыре миллиона долларов за год. Рейтинг возглавила победительница Уимблдона Эшли Барти (3,9 млн), а в топ-5 вошли Барбора Крейчикова (3,6 млн), Арина Соболенко (2,9 млн), Каролина Плишкова (2,9 млн) и Гарбинье Мугуруса (2,8 млн).

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В статье: Новак Джокович теннис Эшли Барти
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