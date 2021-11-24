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Свитолина определилась с планами на первый месяц сезона

Теннис
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Украинка планирует много играть

Свитолина определилась с планами на первый месяц сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в предварительную заявку трех турниров в Австралии.

С 3 января Свитолина собирается выступить на двух подряд турнирах WTA 500, один из которых пройдет в Аделаиде, а место проведения второго еще неизвестно. С 17 января украинка стартует на Открытом чемпионате Австралии.

Свитолина впервые с 2016 года завершила сезон за пределами топ-10 рейтинга WTA – Элина с одним титулом в Чикаго ушла на каникулы в статусе 14-й ракетки мира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина разделила 10-е место по количеству титулов за сезон в WTA-туре.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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