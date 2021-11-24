Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина определилась с планами на первый месяц сезона
Украинка планирует много играть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в предварительную заявку трех турниров в Австралии.
С 3 января Свитолина собирается выступить на двух подряд турнирах WTA 500, один из которых пройдет в Аделаиде, а место проведения второго еще неизвестно. С 17 января украинка стартует на Открытом чемпионате Австралии.
Свитолина впервые с 2016 года завершила сезон за пределами топ-10 рейтинга WTA – Элина с одним титулом в Чикаго ушла на каникулы в статусе 14-й ракетки мира.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот
- Луческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах
- Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе
- Завацкая поделилась эмоциями от Итогового турнира АТР
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
Новости по теме
- 15:06 Весь спорт Украина разделила 10-е место по количеству титулов за сезон в WTA-туре
- 17:23 Весь спорт Бронза Свитолиной на Олимпиаде, Костюк – Мугуруса на Ролан Гаррос и другие топ-матчи украинок в сезоне
- 13:49 Весь спорт Стало известно, где Украина проведет следующий матч в Кубке Билли Джин Кинг