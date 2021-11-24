Свитолина определилась с планами на первый месяц сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в предварительную заявку трех турниров в Австралии.

С 3 января Свитолина собирается выступить на двух подряд турнирах WTA 500, один из которых пройдет в Аделаиде, а место проведения второго еще неизвестно. С 17 января украинка стартует на Открытом чемпионате Австралии.

Свитолина впервые с 2016 года завершила сезон за пределами топ-10 рейтинга WTA – Элина с одним титулом в Чикаго ушла на каникулы в статусе 14-й ракетки мира.