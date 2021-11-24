Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году
Впервые за 13 лет ни одна из теннисисток не заработала 4 миллиона долларов
WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, согласно которому впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала за сезон $ 4 млн. Напомним, список возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, в её активе за 2021-й – $ 3,9 млн, второй стала чешка Барбора Крейчикова ($ 3,6 млн), третьей — белоруска Арина Соболенко ($ 2,9 млн).
В 2008-м американка Серена Уильямс закончила сезон, заработав $ 3,9 млн за участие в турнирах. В прошедшем сезоне Серена приняла участие в трёх турнирах "Большого шлема": Australian Open (полуфинал), "Ролан Гаррос" (4-й круг) и Уимблдон (снялась в первом круге), а также в трёх турнирах WTA. Её доход от призовых в 2021 году составил $ 884 тыс.
Популярное сейчас
- Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот
- Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
- Малиновский - лучший игрок в составе Аталанты в матче против Янг Бойз
- Завацкая поделилась эмоциями от Итогового турнира АТР
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Новости по теме
- 20:35 Весь спорт Руководство АТР будет штрафовать и отстранять игроков за фальшивые данные о вакцинации
- 15:06 Весь спорт Украина разделила 10-е место по количеству титулов за сезон в WTA-туре
- 17:23 Весь спорт Бронза Свитолиной на Олимпиаде, Костюк – Мугуруса на Ролан Гаррос и другие топ-матчи украинок в сезоне