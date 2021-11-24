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Новак Джокович рассказал, что изменил бы в Кубке Дэвиса
Серб хотел бы внести свои дополнения
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о реформах в проведении старейшего теннисного турнира – Кубка Дэвиса.
"Несколько лет назад Кубок Дэвиса от одной крайности, когда матчи были по всему миру, перешёл к другой, когда весь турнир прошёл в одном городе, что мне совсем не понравилось. С другой стороны, не думаю, что старый формат – лучшее решение.
Я за что-то промежуточное, что-то похожее на то, что делается сейчас. На самом деле, я бы добавил ещё три города, чтобы в каждом играла одна группа. А потом – плей-офф в каком-то одном городе. Ещё я бы менял хозяев каждые два года – и с итоговым турниром поступал бы так же. Мне кажется, что эти турниры дают отличную возможность показать наш вид спорта в тех местах, где он на данный момент не так популярен», — приводит слова Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.
Ранее Джокович прибыл в Инсбрук (Австрия), где в составе сборной Сербии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2021. Турнир пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.
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