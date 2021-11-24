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Компания Пике договорилась о переносе Кубка Дэвиса в Абу-Даби
Но как оценят это теннисисты?
Старейший командный теннисный турнир Кубок Дэвиса переедет в Абу-Даби (ОАЭ), пишет The Telegraph.
Как стало известно изданию, инвестиционная группа Kosmos, президентом которой является защитник "Барселоны" Жерар Пике, заключила пятилетний контракт, в рамках которого турнир будет сыгран в ОАЭ. Ранее компания не раз заявляла о желании перенести турнир на Ближний Восток.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады.
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