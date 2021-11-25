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Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF в Дубае
Украинка приблизилась к титулу
фото - btu.org.ua
Дарья Снигур в четвертьфинале турнира ITF в Дубае с призовым фондом $100,000 в трех сетах обыграла 174-ю ракетку мира Викторию Кузьмову (6:3, 6:7, 6:0).
В решающей партии 19-летняя украинка сделала три брейка, а в геймах на своей подаче проиграла всего три розыгрыша.
Снигур после выхода в полуфинал в Дубае в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 155-ю позицию.
За место в финале 100-тысячника ITF Дарья Снигур сыграет с Синвэнь Жен или Анастасией Гасановой.
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