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Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF в Дубае

Теннис
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Украинка приблизилась к титулу

Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF в Дубае

фото - btu.org.ua

Новина українською

Дарья Снигур в четвертьфинале турнира ITF в Дубае с призовым фондом $100,000 в трех сетах обыграла 174-ю ракетку мира Викторию Кузьмову (6:3, 6:7, 6:0).

В решающей партии 19-летняя украинка сделала три брейка, а в геймах на своей подаче проиграла всего три розыгрыша.

Снигур после выхода в полуфинал в Дубае в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 155-ю позицию.

За место в финале 100-тысячника ITF Дарья Снигур сыграет с Синвэнь Жен или Анастасией Гасановой.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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