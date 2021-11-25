Свитолина заняла 23-е место по призовым в 2021 году

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина за сезон 2021 года заработала 1,3 миллиона долларов и заняла 23-е место в списке самых высокооплачиваемых теннисисток года.

Призовые Марты Костюк составили 643 тысячи долларов (52-е место), а Ангелина Калинина улучшила свое финансовое положение на 400 тысяч долларов (106-е место).

Остальные украинские теннисистки в топ-150 финансового рейтинга WTA не попали.