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Свитолина заняла 23-е место по призовым в 2021 году
Непривычная позиция для украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина за сезон 2021 года заработала 1,3 миллиона долларов и заняла 23-е место в списке самых высокооплачиваемых теннисисток года.
Призовые Марты Костюк составили 643 тысячи долларов (52-е место), а Ангелина Калинина улучшила свое финансовое положение на 400 тысяч долларов (106-е место).
Остальные украинские теннисистки в топ-150 финансового рейтинга WTA не попали.
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