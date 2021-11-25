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Свитолина заняла 23-е место по призовым в 2021 году

Теннис
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Непривычная позиция для украинки

Свитолина заняла 23-е место по призовым в 2021 году

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина за сезон 2021 года заработала 1,3 миллиона долларов и заняла 23-е место в списке самых высокооплачиваемых теннисисток года.

Призовые Марты Костюк составили 643 тысячи долларов (52-е место), а Ангелина Калинина улучшила свое финансовое положение на 400 тысяч долларов (106-е место).

Остальные украинские теннисистки в топ-150 финансового рейтинга WTA не попали.

Ранее UA-Футбол сообщал, что самыми высокооплачиваемыми теннисистами года стали первые ракетки мира Эшли Барти и Новак Джокович.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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