  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Финал Кубка Дэвиса пройдет в Абу-Даби
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Кубка Дэвиса пройдет в Абу-Даби

Теннис
(1 голосов)

Игроки против

Финал Кубка Дэвиса пройдет в Абу-Даби

Новина українською

В 2022 году финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт в Абу-Даби. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что матчи будут проходить на нескольких кортах, а весь турнир продлится 12 дней. Игроки выразили недовольство таким решением, поскольку они не хотят посещать Ближний Восток в конце года. В 2021 году групповой этап Кубка Дэвиса пройдёт в Турине, Инсбруке и Мадриде.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...