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Основной теннисист сборной Испании по теннису пропустит Кубок Дэвиса

Теннис
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У спортсмена положительный тест на коронавирус

Основной теннисист сборной Испании по теннису пропустит Кубок Дэвиса

Фото: sport.ru

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32-я ракетка мира и член сборной Испании на Кубке Дэвиса Карлос Алькарас Гарфия заразился коронавирусом и пропустит турнир.

"Всем привет, я хочу сообщить о том, что у меня положительный результат теста на Covid-19. Это помешает мне сыграть на Кубке Дэвиса, о котором я так думал.

В субботу, когда мы впервые встретились с командой, у меня был отрицательный ПЦР-тест, каждые два дня я сдавал анализы на антигены, они все были отрицательными.

Мне грустно из-за того, что я пропускаю такой важный и особенный турнир для меня. Я был очень рад возможности играть и представлять свою страну здесь, в Мадриде, перед своими зрителями, но иногда всё происходит не так, как ты хочешь, и это нужно преодолеть.

На данный момент я чувствую себя очень хорошо, с очень лёгкими симптомами, и мы посмотрим, как болезнь будет прогрессировать. Большой удачи всей команде, которую я буду подбадривать, смотря игры по телевизору. Спасибо всем вам за вашу поддержку", — написал Алькарас у себя в "инстаграме".

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В статье: Кубок Дэвиса
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